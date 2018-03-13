Тульские инженеры создают уникальных чудо-роботов

Наши умельцы, тульские левши создают технологии, которые еще пару лет назад казались невероятными.

Шоу роботов и выставки робототехники – удивительное явление, которое не так давно вошло в нашу жизнь. И еще удивительнее, что роботы, которых можно увидеть на выставках в Туле и других городах, разработаны тульскими инженерами– робототехниками!

Современные роботы – это гораздо больше, чем запрограммированный на какие-то действия компьютер. В Туле создают роботов, которые умеют разговаривать, играть с вами в интерактивные игры, отвечают на любые вопросы и т. д. Большинство из них колесят по крупным мероприятиям по всей стране, но несколько экземпляров сейчас находятся в Туле – их мы нашли на выставке «Фабрика будущего. Роботы и технологии».



Образовательный робот «Квадрощек» знакомит с базовыми навыками

в области робототехники, программирования и 3D-печати.

Одна из разработок туляков – робот Квадрощек. Это не просто забавный робот, который способен автономно двигаться и распознавать препятствия, а целый образовательный набор, собирая который, можно познакомиться с базовыми навыками в области робототехники, программирования и 3D-печати.

Эту разработку туляки представили еще в прошлом году, а вот в числе самых свежих новинок – био­ническая рука.



Бионическая рука движется так же, как у человека, и даже может

сыграть с вами в «Камень-ножницы-бумагу».

Она представляет собой полную копию руки человека, все детали которой отпечатаны на 3D-принтере. Пальцы повторяют естественные движения, но и это ещё не всё: рука – интерактивная, с ней можно играть в «Камень-ножницы-бумагу»! Кстати, эта рука – прототип бионического протеза, которые сейчас в основном закупаются за рубежом. А ведь наши инженеры тоже умеют их создавать!

Алексей Голышев, один из создателей экспозиции:

Алексей Голышев – Мы хотим показать людям, а особенно детям и подросткам, что будущее – именно за такими технологиями. И что за компьютером можно не только играть в игры, но и создавать интересные проекты. Робототехника – это увлекательная и перспективная сфера, за роботами – будущее! Но, к сожалению, пока специалистов в этой области очень мало…

Другая разработка тульских умельцев – «Голова наблюдателя». Робот, который и правда похож на голову в шлеме, оснащен камерой и экраном: он распознает лицо человека и начинает с ним общаться.



Робот «Голова наблюдателя».

Причем не как машина, а с эмоциями – голова умеет ворчать, за что уже заслужила прозвище «Ворчун». В ближайшем будущем этот проект воплотится в полноценного робота-ассистента, которым смогут пользоваться, например, пожилые люди, редко выходящие из дома, или хозяйки – робота можно поставить на кухне и запрашивать у него рецепты блюд, смотреть фильмы и видеоролики.

И просто разговаривать – это электронный собеседник для тех, кому не хватает человеческого общения.

Во многих профессиях и даже творчестве роботы вскоре будут помогать людям. Вот, например, с живописью: в Туле сконструировали робота-художника, который умеет рисовать эскизы с использованием разных техник.



Роботу-художнику можно заказать любой рисунок.

Дайте ему задание – нарисовать ваш портрет, натюрморт, комикс – и через некоторое время получайте шедевр.

В марте в Туле появится еще одна интересная новинка – шоу дронов. Дронами сегодня, конечно, мало кого удивишь, но вот заставить их исполнять синхронный «танец» – это целое искусство. Такой захватывающий перформанс вы наверняка видели на открытии Олимпиады-2018, когда дроны нарисовали в небе эмблему Игр из светящихся колец.

В Туле аналогичное шоу будет организовано в помещении: синхронно летающие дроны, построение фигур, подсветка. Проект придумали наши инженеры, а с разработкой помогли в Сколково, с резидентами которого туляки плотно сотрудничают. Шоу дронов в Туле будут тестировать в марте, о времени начала уточняйте в группе «ВКонтакте» vk.com/fabfuture, чтобы не пропустить это необычное зрелище.



Космические и авиасимуляторы полностью имитируют движения летательного аппарата. Дух захватывает!

Многие роботы, созданные тульскими умельцами, работают на выставках по всей стране, на презентациях, открытиях – развлекают посетителей, покупателей, привлекают их внимание к новым товарам и т. д.

Например, на всех мероприятиях фурор производит большой робот «Медиабот», созданный совместно с инженерами из Иркутcка в единственном экземпляре.



«Медиабот» красиво двигается и общается на любые темы.

Он передвигается на уникальной платформе, очень ярко и внушительно выглядит и умеет поддерживать беседу на любые темы. А скоро в Туле можно будет увидеть нового удивительного робота Spacebot, работа над которым уже почти закончена.



Робот Spacebot – еще одна разработка туляков.

На «Фабрике будущего» и дети, и взрослые проводят целый день, играют с роботами, «рубятся» в игры на приставках, надолго «зависают» в виртуальной реальности. Здесь всего много, и это настолько увлекательно, что не хочется уходить. Попробуйте и вы – откройте дверь в будущее для себя и своих детей!

«Фабрика будущего»

Тула, ул. Болдина, 98-а, тел. 8-902-695-55-20.

fabfuture.ru

vk.com/fabfuture