На улице Советской в Туле маршрутка столкнулась с внедорожником

Фото Юлии Гришиной

Из-за ДТП в центре города образовалась пробка. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как стало известно MySlo, напротив «Гостиного двора» на улице Советской столкнулись микроавтобус Ford, двигавшийся по маршруту № 50, и Suzuki Grand Vitara.

Судя по всему, внедорожник не пропустил маршрутку, отъезжавшую от остановки, и слегка зацепил её. По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал, но на месте аварии образовалась пробка, движение затруднено.