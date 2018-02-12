Фото Юлии Гришиной
На улице Советской в Туле маршрутка столкнулась с внедорожником
Из-за ДТП в центре города образовалась пробка. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как стало известно MySlo, напротив «Гостиного двора» на улице Советской столкнулись микроавтобус Ford, двигавшийся по маршруту № 50, и Suzuki Grand Vitara.
Судя по всему, внедорожник не пропустил маршрутку, отъезжавшую от остановки, и слегка зацепил её. По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал, но на месте аварии образовалась пробка, движение затруднено.
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