Туляки стали лауреатами международного фестиваля солдатской песни «Афганский ветер»

В большом концерте приняли участие солисты и исполнители из разных городов России и стран СНГ.

В Старом Осколе прошёл XXII Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер», посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Этот фестиваль ежегодно проводится для сохранения памяти о воинах, не вернувшихся с Афганской и Чеченской войн, воспитания чувств патриотизма и верности солдатскому долгу у подрастающего поколения и расширения круга любителей солдатской песни.

«Афганский ветер» собирает талантливых людей со всей России и ближнего зарубежья. В этом году в фестивале приняли участие авторы и исполнители в возрасте от 9 до 65 лет, на конкурс было подано более 300 заявок.

Лауреатом I степени в номинации «Соло» стала сотрудница центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области Вера Лобан. В номинации «Дуэт ветеранов локальных конфликтов» лауреатом стал коллектив «Боевое братство» Управления Росгвардии Тульской области.

В числе лучших авторов-исполнителей – представительницы тульского клуба авторской песни «Бригантина» Наталья Степанова и Валентина Буталова.