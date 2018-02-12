новости
новости
Регистрация
Туляки стали лауреатами международного фестиваля солдатской песни «Афганский ветер»

Туляки стали лауреатами международного фестиваля солдатской песни «Афганский ветер»

В большом концерте приняли участие солисты и исполнители из разных городов России и стран СНГ.

В Старом Осколе прошёл XXII Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер», посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Этот фестиваль ежегодно проводится для сохранения памяти о воинах, не вернувшихся с Афганской и Чеченской войн, воспитания чувств патриотизма и верности солдатскому долгу у подрастающего поколения и расширения круга любителей солдатской песни.

«Афганский ветер» собирает талантливых людей со всей России и ближнего зарубежья. В этом году в фестивале приняли участие авторы и исполнители в возрасте от 9 до 65 лет, на конкурс было подано более 300 заявок.

Лауреатом I степени в номинации «Соло» стала сотрудница центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области Вера Лобан. В номинации «Дуэт ветеранов локальных конфликтов» лауреатом стал коллектив «Боевое братство» Управления Росгвардии Тульской области.

В числе лучших авторов-исполнителей – представительницы тульского клуба авторской песни «Бригантина» Наталья Степанова и Валентина Буталова.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:26 +4
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль солдатской песнивоенные песнитульские вокалистывывод войск из Афганистана
Место
ТулаСтарый Оскол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские детские театры получат на развитие более двух миллионов рублей
Тульские детские театры получат на развитие более двух миллионов рублей
На улице Советской в Туле маршрутка столкнулась с внедорожником
На улице Советской в Туле маршрутка столкнулась с внедорожником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.