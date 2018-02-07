В Узловой директор автосалона похитил деньги у клиентов

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Узловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя райцентра Сергея Р., обвиняемого в присвоении средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На протяжении почти двух лет мужчина руководил автосалоном «Престиж-Авто», с которым потерпевшие заключили договора на продажу автомобилей.

Стоимость услуг салона была достаточно скромной – десять тысяч рублей. Однако менеджер не торопился отдавать клиентам деньги, вырученные от продажи машин, и присвоил более 700 тысяч рублей.

Приговором Узловского городского суда Сергею Р. назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Взыскивать ущерб потерпевшие будут в индивидуальном порядке.