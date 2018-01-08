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На трассе «Крым» в Заокском районе столкнулись 10 машин
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На трассе «Крым» в Заокском районе столкнулись 10 машин

Две аварии произошли практически в одном и том же месте с интервалом в 45 минут.

В 18.00 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о массовом ДТП в Заокском районе, на 116-м километре трассы «Крым». Там столкнулись семь машин – Volkswagen Passat, Dodge Caravan, Honda Crosstur, Ford Fusion, Nissan Qashqai, Hyundai, грузовик Scania.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Никто не пострадал. Причина аварии выясняется.

Спустя 45 минут, неподалёку – на 113-м километре той же трассы, столкнулись ещё три машины – Skoda Octavia, Opel Tigra и «ТагАЗ». По предварительным данным, пострадал один человек.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 +4
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Тульская областьЗаокский район

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