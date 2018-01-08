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Погода в Туле 9 января: похолодание, снег и порывистый ветер

Погода в Туле 9 января: похолодание, снег и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица.  Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Ожидается похолодание – температура воздуха ночью от -9 до -4, днём – от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +1
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