Погода в Туле 9 января: похолодание, снег и порывистый ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Ожидается похолодание – температура воздуха ночью от -9 до -4, днём – от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.