Фото Дмитрия Дзюбина и Lexus650.
Пенсионерка, попавшая под колеса автобуса в Туле, получила травму головы
Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Сегодня, 29 декабря, в Туле на площади Московского вокзала пенсионерка попала под колеса автобуса.
Как рассказали Myslo очевидцы, пожилая женщина перебегала дорогу от площади к вокзалу. Автобус, только тронувшийся от остановки, заметил пенсионерку и начал тормозить, но не успел и толкнул её.
По предварительным данным, женщина получила травму головы и находится в коме. Ее доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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