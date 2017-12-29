Пенсионерка, попавшая под колеса автобуса в Туле, получила травму головы

Фото Дмитрия Дзюбина и Lexus650.

Сегодня, 29 декабря, в Туле на площади Московского вокзала пенсионерка попала под колеса автобуса.

Как рассказали Myslo очевидцы, пожилая женщина перебегала дорогу от площади к вокзалу. Автобус, только тронувшийся от остановки, заметил пенсионерку и начал тормозить, но не успел и толкнул её.

По предварительным данным, женщина получила травму головы и находится в коме. Ее доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.