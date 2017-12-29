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Пенсионерка, попавшая под колеса автобуса в Туле, получила травму головы
Фото Дмитрия Дзюбина и Lexus650.

Пенсионерка, попавшая под колеса автобуса в Туле, получила травму головы

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Сегодня, 29 декабря, в Туле на площади Московского вокзала пенсионерка попала под колеса автобуса. 

Как рассказали Myslo очевидцы, пожилая женщина перебегала дорогу от площади к вокзалу. Автобус, только тронувшийся от остановки, заметил пенсионерку и начал тормозить, но не успел и толкнул её. 

По предварительным данным, женщина получила травму головы и находится в коме. Ее доставили в больницу. 

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Сбили пенсионерку на площади возле Московского вокзала, Фото: 1
Сбили пенсионерку на площади возле Московского вокзала, Фото: 2
Сбили пенсионерку на площади возле Московского вокзала, Фото: 3
Сбили пенсионерку на площади возле Московского вокзала, Фото: 4
Сбили пенсионерку на площади возле Московского вокзала, Фото: 5
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