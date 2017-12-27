Туляк пытался украсть из бутика меховой жилет

В Туле полицейские при содействии охранника магазина задержали подозреваемого в покушении на грабеж.

По предварительным данным, 39-летний безработный ранее судимый мужчина зашел в один из бутиков, торгующих одеждой.

Зайдя в примерочную, мужчина положил в принесенный пакет меховой жилет стоимостью 35 тысяч рублей.

Забрав товар, злоумышленник попытался покинуть магазин. Однако его остановил охранник и вызвал полицейских.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном. У него изъято похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 161 УК РФ «Покушение на грабёж».