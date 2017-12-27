Элеонора Шевченко: «Вонь с очистных в Туле скоро прекратится»

Министр строительства и ЖКХ отчиталась о модернизации коммунальной инфраструктуры. По ее словам, в XXI веке жители должны получать качественные услуги ЖКХ.

В 2017 году было построено 12 и реконструировано 6 котельных, заменено 132,5 км теплосетей, что составляет 7% от всех ветхих сетей (ранее этот показатель составлял 3-5%). Это, по словам министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, улучшило теплоснабжение более 40 тысяч человек. Например, за счет средств Фонда реформирования ЖКХ в Чернском районе удалось модернизировать систему теплоснабжения, а в Щекинском районе построить новую современную котельную.

В сферу теплоснабжения привлечено 322,2 млн руб. инвестиций, заключено 15 концессионных соглашений, утверждено 9 инвестпрограмм.

Но, по словам Элеоноры Шевченко, это не повод почивать на лаврах.

– В XXI веке потребитель должен получать не только бесперебойную, но и качественную услугу теплоснабжения, – пояснила министр. – Модернизация системы теплоснабжения будет приоритетным направлением работы и в следующем году.

Также будут модернизировать системы водоснабжения и водоотведения, хотя это не очень привлекательная сфера для инвесторов (за счет ограничения роста тарифов. – Прим. авт.). Кстати, как заметила министр, в городе-герое скоро накроют специальными колпаками отстойники очистных, и в Туле больше не будет так сильно вонять продуктами жизнедеятельности. Ну, по крайней мере, в центре.

На контроле министра ситуация в Северо-Задонске, где сети водоснабжения и водоотведения находились в частном владении.

– В 2017 году собственник передал сети водоснабжения муниципалитету, это позволило выделить средства и заменить основную магистраль, установив на всем ее протяжении заглушки. Теперь, если какая-то авария случится на одном из домов города, не придется отключать воду всему Северо-Задонску. Теперь приоритет в городе – водоотведение. Сейчас идут переговоры с собственником о передаче сетей в собственность муниципалитета, – пояснила Шевченко.

Еще одним направлением модернизации жилищно-коммунального хозяйства в следующем году будет энергосбережение.

– В бюджетных учреждениях оно идет по плану, теперь мы будем переходить на энергосберегающие технологии в многоквартирных домах. Особенно это касается тех МКД, которые аккумулируют средства на капремонт на спецсчетах.