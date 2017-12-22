В Туле мужчина напал на продавщицу колбасного магазина

Сотрудниками полиции в Пролетарском округе Тулы задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 54-летний туляк пришёл в магазин мясных деликатесов, где работала его 34-летняя сожительница. Он приревновал женщину, между ними произошёл конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник нанёс продавщице несколько ударов колюще-режущим предметом. Потерпевшая с различными повреждениями была госпитализирована. Мужчина был задержан полицейскими, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело.