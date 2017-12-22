Неадекватный житель Донского зарезал мужчину во время галлюцинаций

Мужчину могут принудительно направить на лечение в психиатрическую больницу.

Следователи завершили предварительное следствие по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Донского.

В ходе следствия установлено, что ночью 23 октября мужчина под влиянием галлюцинаций, вызванных имевшимся у него психическим расстройством, пришел к одному из частных домов и, постучав в дверь, попросил помощи у открывшего дверь ранее ему незнакомого мужчины.

Согласившись оказать помощь, хозяин дома впустил его на террасу, где между ними возник конфликт.

Мужчина попытался вытолкнуть незваного гостя на улицу, а тот в ответ нанес ему несколько ударов ножом в грудную клетку.

От полученных травм 50-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Зинаида Каминская - В ходе следствия установлено, что мужчина совершил общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ, находясь в состоянии невменяемости, делающим невозможным привлечение его к уголовной ответственности, так как вследствие хронического психического расстройства он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не руководил ими, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера и дальнейшего направления в суд.