На улице Дмитрия Ульянова сбили женщину

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По предварительной информации, она переходила проезжую часть в неположенном месте.

По словам очевидцев, около 18 часов в районе дома № 20 по улице Дмитрия Ульянова произошло ДТП. Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, водитель Hyundai Solaris сбил женщину.

По предварительным данным, пешеход пересекала проезжую часть в неположенном месте. На месте находится автомобиль скорой помощи, подробности происшествия выясняются.