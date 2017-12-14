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На улице Дмитрия Ульянова сбили женщину
Фото: Зураб

На улице Дмитрия Ульянова сбили женщину

По предварительной информации, она переходила проезжую часть в неположенном месте.

По словам очевидцев, около 18 часов в районе дома № 20 по улице Дмитрия Ульянова произошло ДТП. Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, водитель Hyundai Solaris сбил женщину.

По предварительным данным, пешеход пересекала проезжую часть в неположенном месте. На месте находится автомобиль скорой помощи, подробности происшествия выясняются.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:18 +2
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Место
Тулаулица Дмитрия Ульянова

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