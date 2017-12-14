Погода: Когда в Тульскую область придет настоящая зима?

По прогнозам синоптиков, оттепель в Центральной России сохранится до конца этой недели.

Вплоть до 17 декабря на территории Центрального федерального округа сохранится аномально теплая и влажная погода, – говорят сотрудники Гидрометцентра.

В первой половине декабря в Центральной России температура превышает норму на 5-7 градусов.

В Туле и области до конца недели будет облачно, небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +4оС, днём — до +8оС. Ветер южный, до 8 метров в секунду. Атмосферное давление остаётся пониженным — 736−740 мм ртутного столба.

По прогнозу Gismeteo похолодание начнется на следующей неделе. Уже во вторник в дневные часы столбик термометра опустится до отметки -2оС, ночью — до -5оС.

Однако, предупреждают синоптики, похолодание будет временным — в конце декабря жителей области ждет очередной теплый циклон.

По данным Gismeteo