Сегодня дежурный по Туле Василий Чуриков
Он проследит за порядком в городе.
Сегодня, 25 ноября (суббота) дежурит заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Василий Петрович Чуриков.
А 26 ноября (воскресенье) дежурит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации города Тулы Евгений Иванович Пятисоцков.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.
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