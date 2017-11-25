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Сегодня дежурный по Туле Василий Чуриков

Сегодня дежурный по Туле Василий Чуриков

Он проследит за порядком в городе.

Сегодня, 25 ноября (суббота) дежурит заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Василий Петрович Чуриков.

А 26 ноября (воскресенье) дежурит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу администрации города Тулы Евгений Иванович Пятисоцков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.

сегодня, в 10:23 0
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