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В Белёвском районе мужчина воровал с кладбища надгробия, кресты и памятники

В Белёвском районе мужчина воровал с кладбища надгробия, кресты и памятники

Подозреваемый задержан.

В Белёвском районе полицейские установили подозреваемого в совершении краж. По предварительным данным, 42-летний мужчина похитил четыре металлических надгробия, три креста и два памятника с одного из сельских кладбищ. Предположительно, украденное злоумышленник планировал сбыть.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Он уже признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Белёвский» выясняют все детали незаконной деятельности мужчины и проверяют его на возможную причастность к другим аналогичным кражам, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:58 +2
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