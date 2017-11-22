В Венёвском районе начальница почтового отделения присвоила более 200 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ России по Тульской области в ходе проведения мероприятий по линии борьбы с коррупцией пресекли противоправную деятельность начальника отделения почтовой связи поселка Грицовский Веневского района.

Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, с апреля по май 2016 года незаконно присвоила 242 403 рубля 09 копеек из кассы возглавляемого ею отделения почтовой связи.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину.

9 ноября Веневским районным судом Тульской области женщина признана виновной в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей назначено наказание в виде штрафа 105 000 рублей с возмещением материального ущерба в размере 242 403 рублей 09 копеек.

Обвинительный приговор вступил в законную силу.