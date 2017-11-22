новости
новости
Регистрация
В Венёвском районе начальница почтового отделения присвоила более 200 тысяч рублей

В Венёвском районе начальница почтового отделения присвоила более 200 тысяч рублей

Суд вынес женщине приговор.

Сотрудники УФСБ России по Тульской области в ходе проведения мероприятий по линии борьбы с коррупцией пресекли противоправную деятельность начальника отделения почтовой связи поселка Грицовский Веневского района.

Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, с апреля по май 2016 года незаконно присвоила 242 403 рубля 09 копеек из кассы возглавляемого ею отделения почтовой связи.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину.

9 ноября Веневским районным судом Тульской области женщина признана виновной в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей назначено наказание в виде штрафа 105 000 рублей с возмещением материального ущерба в размере 242 403 рублей 09 копеек.

Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:39 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
УФСБпочтаприсвоениеприговор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартовали продажи смартфонов Xiaomi
В тульских центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартовали продажи смартфонов Xiaomi
В Белёвском районе мужчина воровал с кладбища надгробия, кресты и памятники
В Белёвском районе мужчина воровал с кладбища надгробия, кресты и памятники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.