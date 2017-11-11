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Суд оставил в силе приговор экс-главе тульских профсоюзов и бывшему депутату облдумы Игорю Каенкову
Фото из архива Myslo

Суд оставил в силе приговор экс-главе тульских профсоюзов и бывшему депутату облдумы Игорю Каенкову

Чиновник осужден за злоупотребление должностными полномочиями и приговорен к 4 годам колонии.

Тульский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего депутата Тульской областной Думы и председателя профсоюзного движения Игоря Каенкова.

Напомним, 22 августа 2017 года экс-чиновника осудили за то, что он, являясь директором Тульской федерации профсоюзов и председателем Совета директоров и собрания участников ООО «Санаторий Егнышевка» заведомо неисполнимый договор подряда на строительство домов для семейного отдыха.

После завершения строительства Игорь Каенков купил землю в особо охраняемой территории.

Причем цена за землю была ниже рыночной в 58 раз. Все это бывший глава тульских профсоюзов делал с помощью нанятой им же руководительницы ООО «Санаторий Егнышевка» Людмилы Дудченко.

Суд признал обоих фигурантов дела виновными и приговорил Игоря Каенкова к 4 годам в колонии общего режима, а также лишил его права занимать управленческие должности на 3 года. Его подельница получила 2 года колонии общего режима и не сможет занимать руководящие посты в течении 3 лет.

Однако, в соответствии с постановлением Госдумы Р. Ф. «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» Людмила Дудченко была освобождена от наказания.

Игорь Каенков свою вину не признал и подал апелляцию. Как нам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тульской области, апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда обвинительный приговор в отношении бывшего чиновника оставлен без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:10 0
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