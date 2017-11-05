Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом в Липках

Напомним, вечером 4 ноября в одном из пятиэтажных жилых домов в городе Липки Киреевского района были обнаружены тела трех человек: в квартире на четвертом этаже — 46-летнего мужчины и его супруги, в квартире этажом выше — 76-летней женщины. Еще одна женщина и ее 15-летний ребенок госпитализированы.

По результатам проведения доследственной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В качестве основной версии причины смерти людей рассматривается отравление угарным газом. По предварительным данным, погибших супругов на момент произошедшего не видели уже двое суток, и все это время в их квартире работала газовая колонка и лилась вода. Тело пожилой женщины обнаружили пришедшие к ней в квартиру родственники после того, как женщина перестала выходить на связь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.