Туляк вынес из квартиры собутыльника три тысячи рублей и ноутбук

Сотрудники полиции в Туле выясняют детали грабежа. Жертвой открытого хищения имущества стал 36-летний житель областного центра. По информации пресс-службы тульского УМВД, он распивал алкоголь в своей квартире вместе с 24-летним ранее судимым молодым человеком.

Употребив спиртное, гость решил ограбить хозяина квартиры – он забрал у него три тысячи рублей, ноутбук и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Он был задержан, доставлен в дежурную часть отдела полиции и уже признался в содеянном. В УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж».