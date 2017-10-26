«ТНС энерго Тула» будет рассылать должникам уведомления по электронной почте

Процедура введения ограничений поставок электроэнергии неплательщикам в этом году была сокращена до одного этапа.

«ТНС энерго Тула» напоминает потребителям, что с октября текущего года изменился порядок введения режима ограничения подачи электроэнергии неплательщикам: процедура, вне зависимости от объёма задолженности, сокращена до одного этапа.

Потребители-должники будут получать уведомления о приостановлении подачи электроэнергии с помощью всех доступных средств коммуникации. Энергетики могут использовать для этих целей смс-сообщения, счета на оплату услуг и электронную почту.

С 1 октября для уведомления абонентов «ТНС энерго Тула» использует специальный выделенный канал связи. Информирование должников будет производиться электронным письмом с адреса TNS_energo_Tula@tula.tns-e.ru.

Ресурсоснабжающая организация напоминает: за нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления для должностных и юридических лиц предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей.