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«ТНС энерго Тула» будет рассылать должникам уведомления по электронной почте

«ТНС энерго Тула» будет рассылать должникам уведомления по электронной почте

Процедура введения ограничений поставок электроэнергии неплательщикам в этом году была сокращена до одного этапа.

«ТНС энерго Тула» напоминает потребителям, что с октября текущего года изменился порядок введения режима ограничения подачи электроэнергии неплательщикам: процедура, вне зависимости от объёма задолженности, сокращена до одного этапа.

Потребители-должники будут получать уведомления о приостановлении подачи электроэнергии с помощью всех доступных средств коммуникации. Энергетики могут использовать для этих целей смс-сообщения, счета на оплату услуг и электронную почту.

С 1 октября для уведомления абонентов «ТНС энерго Тула» использует специальный выделенный канал связи. Информирование должников будет производиться электронным письмом с адреса TNS_energo_Tula@tula.tns-e.ru.

Ресурсоснабжающая организация напоминает: за нарушение введенного полного или частичного ограничения режима потребления для должностных и юридических лиц предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

Детализацию всех начислений и варианты погашения задолженности можно узнать в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Тула» и по телефону: 52-34-10.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +1
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