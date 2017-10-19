В Киреевске почтальон получала пенсию за умершую пенсионерку

По версии следствия, работница почты получила более 250 тысяч рублей.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку по факту незаконного получения пенсии за умершую женщину почтальоном УФПС Тульской области — филиала ФГУП «Почта России» Киреевский почтамт.

В ходе проверки установлено, что жительница Киреевского района в 2009 году сменила место жительство. По просьбе женщины почтальон получала ее пенсию и высылала деньги почтовым переводом по месту жительства.

В 2013 году пенсионерка умерла в Крыму. О данном факте почтальон была уведомлена, однако продолжала получать за женщину пенсию.

Работница почты присвоила более 250 тысяч рублей, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 (присвоение в крупном размере) УК РФ. В пресс-службы прокуратуры Тульской области рассказали, что ход расследования по делу межрайонный прокурор взял на контроль.

В пресс-службе Почты России прокомментировали ситуацию:

– УФПС Тульской области сообщает, что сотрудница, совершившая правонарушение, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, похищенные денежные средства будут ею возмещены.

Ситуация находится на контроле службы безопасности предприятия, оказывается необходимое содействие следствию. В отношении работника уже принято принципиальное решение об увольнении.

Также будет проведена проверка в отделении связи, в котором был допущен факт выдачи денежных средств.

Добавим, что аппаратом управления филиала разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы и дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с денежными средствами. Кроме того, с сотрудниками почтовых отделений будет проведена профилактическая работа по недопущению фактов злоупотребления служебным положением.