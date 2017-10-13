Родственники пострадавших в массовом ДТП в центре Тулы ищут свидетелей аварии
В редакцию Myslo обратились родственники водителя Peugeot, пострадавшего в страшном ДТП на проспекте Ленина 30 сентября 2017 года.
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Напомним, авария произошла 30 сентября 2017 года в 10.15 на перекрёстке ул. Жаворонкова и пр. Ленина. Столкнулись автомобили Saab и Peugeot с последующим столкновением с Suzuki. В результате происшествия пострадали водители Saab и Peugeot, а также двое пассажиров Peugeot — женщина и 3-летняя девочка (ребёнок находился в салоне в детском удерживающем устройстве).
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