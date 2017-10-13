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Родственники пострадавших в массовом ДТП в центре Тулы ищут свидетелей аварии

Родственники пострадавших в массовом ДТП в центре Тулы ищут свидетелей аварии

В редакцию Myslo обратились родственники водителя Peugeot, пострадавшего в страшном ДТП на проспекте Ленина 30 сентября 2017 года.

Если у вас есть запись с видеорегистратора или вы стали очевидцем аварии с тремя автомобилями, пишите на почту news@myslo.ru или в сообщениях в нашем паблике ВКонтакте.
 
Напомним, авария произошла 30 сентября 2017 года в 10.15 на перекрёстке ул. Жаворонкова и пр. Ленина. Столкнулись автомобили Saab и Peugeot с последующим столкновением с Suzuki. В результате происшествия пострадали водители Saab и Peugeot, а также двое пассажиров Peugeot — женщина и 3-летняя девочка (ребёнок находился в салоне в детском удерживающем устройстве).
 
 

 

 

 

 
сегодня, в 15:49 +1
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