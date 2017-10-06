новости
новости
Регистрация
Тульские библиотеки раздадут списанные книги

Тульские библиотеки раздадут списанные книги

Тульская библиотечная система объявляет акцию «Списанные издания — на домашнюю полку». Цель акции — подарить старым книгам вторую жизнь.

Единый день, в который стартовала акция в библиотеках Тульская библиотечная система, — 1 октября 2017 года. Акция продлится до 31 октября.

В списках литературы, рекомендованных библиотеками к безвозмездной передаче населению, представлены издания, потерявшие свой «товарный» вид или редко запрашиваемые читателями.

Также есть устаревшие издания, которых не должно быть на библиотечных полках, но которыми могут пополнить свои домашние библиотеки частные собиратели и коллекционеры.

Ждут «новоселья» более 500 экземпляров книг и журналов из разных отраслей знаний: историческая, общественно-политическая, естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, учебная, устаревшие справочники, художественная литература для взрослых, детей и др.

Ознакомиться со списками книг и журналов, предлагаемых к бесплатной раздаче тулякам, можно только при посещении библиотек, принимающих участие в акции.

Спешите забронировать в библиотеке понравившуюся вам книгу и бесплатно забрать ее домой!

В акции принимают участие следующие библиотеки-филиалы МУК ТБС:

  • Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого, интеллект-центр (Тула, ул. Болдина, 149/10), телефон 35-57-18.
  • Библиотечно-информационный комплекс (Тула, Красноармейский пр., 1), телефон 55-49-47.
  • Библиотека-филиал №4 (Тула, ул. Металлургов, 34), телефон 45-52-02.
  • Модельная библиотека №8 (Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 7), телефон 23-03-75.
  • Библиотека-филиал №20 им. А. С. Пушкина (Тула, ул. М. Горького, 20), контактный телефон 34-12-64.
  • Шатский библиотечный пункт (Тула, Ленинский район, п. Шатск, ул. Садовая, 1-а).
  • Торховский библиотечный пункт (Тула, Ленинский район, п. Торхово, ул. Центральная, 22).

Контакты: Анчутина Ольга Михайловна, тел. 35-33-19.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:58 +4
Другие статьи по темам
Событие
списанные книги можно забратьбибилиотеки раздают списанные книгиакциявторая жизнь книг
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крушение поезда: в Воловском районе объявлен режим чрезвычайного положения
Крушение поезда: в Воловском районе объявлен режим чрезвычайного положения
В Воловском районе на полях работали более 80 нелегалов
В Воловском районе на полях работали более 80 нелегалов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.