новости
новости
Регистрация
В центре Тулы 7 октября запретят парковку и ограничат движение

В центре Тулы 7 октября запретят парковку и ограничат движение

Это связано с проведением мероприятий, посвящённых закрытию мотосезона.

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в связи с закрытием мотосезона, в субботу, 7 октября, на городских улицах будут введены ограничения.

Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена на следующих участках:

  • с 0.00 до 15.00 на площади Ленина,
  • с 8.00 до 18.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
  • с 8.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома № 2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской,

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено:

  • с 8.00 до 15.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
  • с 14.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома 2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
ограничат движениезапрет парковкизапрет остановки и стоянкизакрытие мотосезона
Место
ТулаКосая гора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Узловой, прятавший наркотики в ботинке, отправился в колонию
Житель Узловой, прятавший наркотики в ботинке, отправился в колонию
Возле детского сада на улице Серебровской нашли ящик со взрывчаткой
Возле детского сада на улице Серебровской нашли ящик со взрывчаткой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.