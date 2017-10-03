В центре Тулы 7 октября запретят парковку и ограничат движение
Это связано с проведением мероприятий, посвящённых закрытию мотосезона.
По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, в связи с закрытием мотосезона, в субботу, 7 октября, на городских улицах будут введены ограничения.
Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена на следующих участках:
- с 0.00 до 15.00 на площади Ленина,
- с 8.00 до 18.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- с 8.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома № 2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской,
Движение всех видов транспортных средств будет ограничено:
- с 8.00 до 15.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- с 14.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома 2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской.
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