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Житель Новомосковска украл велосипед
Фото velostop.ru

Житель Новомосковска украл велосипед

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

Полицейские в Новомосковске задержали местного жителя. Его подозревают в краже велосипеда.

Как сообщает пресс-служба МВД, ранее судимый 28-летний житель Новомосковска украл велосипед. Причиненный ущерб полицейские оценили в 7 600 рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали, в ходе обыска у него было обнаружено и изъято похищенное.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:09 +1
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