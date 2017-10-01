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Полицейские в Новомосковске задержали местного жителя. Его подозревают в краже велосипеда.

Как сообщает пресс-служба МВД, ранее судимый 28-летний житель Новомосковска украл велосипед. Причиненный ущерб полицейские оценили в 7 600 рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали, в ходе обыска у него было обнаружено и изъято похищенное.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».