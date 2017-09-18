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18 и 19 сентября в Туле не будет воды
Это связано с проведением ремонтных работ.
18 и 19 сентября в Туле отключат водоснабжение по ряду адресов. «Тулагорводоканал» будет вести плановые ремонтные работы.
18 сентября с 9.30 до окончания ремонтных работ воды не будет по адресу Калужское шоссе, 2.
19 сентября от водоснабжения отключат 7 домов по улице Кутузова: 86, 90, 92, 88, 98, 94 и 100. Воды не будет с 10.00 и до окончания работ.
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