18 и 19 сентября в Туле не будет воды

Фото: choiz.me

Это связано с проведением ремонтных работ.

18 и 19 сентября в Туле отключат водоснабжение по ряду адресов. «Тулагорводоканал» будет вести плановые ремонтные работы.

18 сентября с 9.30 до окончания ремонтных работ воды не будет по адресу Калужское шоссе, 2.

19 сентября от водоснабжения отключат 7 домов по улице Кутузова: 86, 90, 92, 88, 98, 94 и 100. Воды не будет с 10.00 и до окончания работ.