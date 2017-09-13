В Узловой женщина на угнанной машине сбила ребенка и врезалась в «десятку»

Фото УГИБДД по Тульской области.

12 сентября в 17.45 в Узловой возле дома № 6 по улице Дубовской произошло серьезное ДТП. 34-летняя женщина, не имеющая права управления какими-либо транспортными средствами, угнала автомобиль «Дэу Нексия», припаркованный возле дома. Машина была открыта, ключи находились внутри.

Следуя по вышеуказанной улице, женщина сбила 12-летнюю девочку, затем продолжила движение и врезалась в припаркованный ВАЗ-2110.

К счастью, ребенок получил незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Полицейские незамедлительно выехали на место ДТП. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».