Туляки завоевали два золота на Открытом кубке Калужской области по авиамодельному спорту

В Калужской области на аэродроме Орешково состоялся Открытый кубок области по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Самары, Воронежа, Москвы, Калужской, Тульской и Московской областей.



Принять участие в стартах приехали члены сборной России — Виктор Саленек (Москва), Альберт Гарфутдинов (Самара) и Евгений Яковлев (ФАС Тульской области).



Среди юниоров Никита Каледин, обучающийся в МБУ ДО ДДТ

Алексина и воспитанник заслуженного тренера России Евгения Яковлева, уверенно занял первое место.



У взрослых пилотов накал борьбы возрастал и держался до самого окончания стартов. В результате упорной борьбы золото завоевал Евгений Яковлев, мастер спорта международного класса, спортсмен ФАС Тульской области и педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. Алексин.



Поздравляем наших спортсменов!