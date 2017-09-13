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Туляки завоевали два золота на Открытом кубке Калужской области по авиамодельному спорту

Туляки завоевали два золота на Открытом кубке Калужской области по авиамодельному спорту

Поздравляем наших спортсменов!

В Калужской области на аэродроме Орешково состоялся Открытый кубок области по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Самары, Воронежа, Москвы, Калужской, Тульской и Московской областей.

Принять участие в стартах приехали члены сборной России — Виктор Саленек (Москва), Альберт Гарфутдинов (Самара) и Евгений Яковлев (ФАС Тульской области).

Среди юниоров Никита Каледин, обучающийся в МБУ ДО ДДТ
Алексина и воспитанник заслуженного тренера России Евгения Яковлева, уверенно занял первое место.

У взрослых пилотов накал борьбы возрастал и держался до самого окончания стартов. В результате упорной борьбы золото завоевал Евгений Яковлев, мастер спорта международного класса, спортсмен ФАС Тульской области и педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. Алексин.

Поздравляем наших спортсменов!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:25 +2
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