Тульские некоммерческие организации могут получить грант Президента России

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Прием заявок на получение гранта стартовал 16 августа и продлится до 29 сентября 2017 года.

В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяются средства, которые распределятся по результатам двух конкурсов. Проведение конкурсов и предоставление грантов Президента Российской Федерации поручено Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества.

31 июля 2017 года были подведены итоги первого конкурса. Президентские гранты получили пять некоммерческих организаций региона. На полученные средства в Тульской области будут реализованы проекты по контролю потребительского рынка, адаптации людей пожилого возраста и инвалидов, оказание профессиональной помощи детям с особенностями развития и создание природного парка редких и красивых растений «Лес межнационального единства».

Победитель первого конкурса президентских грантов руководитель областной общественной организации «Тульское общество потребителей» Елена Шмелева:

Елена Шмелева - Мы получили президентский грант на реализацию проекта «Лаборатория тульского потребителя». Проект направлен на мониторинг потребительского рынка, обучение потребителей, как правильно выбрать товар, как выявить контрафакт и т. д. Кроме того, мы планируем провести форум для потребителей, создать некую бесконфликтную площадку для общения потребителей, товаропроизводителей, продавцов и органов власти. Там будут обсуждаться проблема, которая сейчас является актуальной для потребителя — качество товаров. Сумма гранта около 1 300 000 рублей. Денежные средства пойдут на зарплату юристов, аренду помещения, проведение форума, проведение семинаров. На территории Тулы семинары, разъясняющие права потребителей, будут проводиться 1 раз в квартал, и ежемесячно в области.

Прием заявок на второй конкурс президентских грантов стартовал 16 августа и завершится 29 сентября. На этот раз конкурс будет проходить по трем направлениям:

проекты, реализуемые в пределах города (муниципального образования). Предусмотренный размер гранта этого направления до 500 000 рублей.

региональные проекты. Размер гранта — от 500 000 до 3 млн рублей.

проекты, на реализацию которых требуется финансирование более 3 млн рублей.

Для всех трех направлений предусмотрены разные проходные баллы.

Заявку на участие в конкурсе могут подать некоммерческие организации, существующие не менее полугода. На сайте президентских грантов размещена необходимая информация о регистрации организаций-участников конкурса и заполнении заявок на получение гранта. Корректировать свою заявку можно вплоть до последнего дня приема — 29 сентября.

Поддержкой участников конкурса в регионе занимается Общественная палата Тульской области. Там устраиваются семинары с участием экспертов, где организациям-участникам разъясняют нюансы конкурса и помогают избежать ошибок при заполнении заявки. Следующий семинар-практикум состоится 14 сентября в 16.00 в конференц-зале по адресу: Менделеевская, 2.

Итоги Всероссийского конкурса будут подведены до 24 ноября.