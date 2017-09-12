Тульские некоммерческие организации могут получить грант Президента России
Прием заявок на получение гранта стартовал 16 августа и продлится до 29 сентября 2017 года.
В 2017 году на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяются средства, которые распределятся по результатам двух конкурсов. Проведение конкурсов и предоставление грантов Президента Российской Федерации поручено Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества.
31 июля 2017 года были подведены итоги первого конкурса. Президентские гранты получили пять некоммерческих организаций региона. На полученные средства в Тульской области будут реализованы проекты по контролю потребительского рынка, адаптации людей пожилого возраста и инвалидов, оказание профессиональной помощи детям с особенностями развития и создание природного парка редких и красивых растений «Лес межнационального единства».
Победитель первого конкурса президентских грантов руководитель областной общественной организации «Тульское общество потребителей» Елена Шмелева:
Елена Шмелева
- Мы получили президентский грант на реализацию проекта «Лаборатория тульского потребителя». Проект направлен на мониторинг потребительского рынка, обучение потребителей, как правильно выбрать товар, как выявить контрафакт
Прием заявок на второй конкурс президентских грантов стартовал 16 августа и завершится 29 сентября. На этот раз конкурс будет проходить по трем направлениям:
- проекты, реализуемые в пределах города (муниципального образования). Предусмотренный размер гранта этого направления до 500 000 рублей.
- региональные проекты. Размер гранта — от 500 000 до 3 млн рублей.
- проекты, на реализацию которых требуется финансирование более 3 млн рублей.
Для всех трех направлений предусмотрены разные проходные баллы.
Заявку на участие в конкурсе могут подать некоммерческие организации, существующие не менее полугода. На сайте президентских грантов размещена необходимая информация о регистрации организаций-участников конкурса и заполнении заявок на получение гранта. Корректировать свою заявку можно вплоть до последнего дня приема — 29 сентября.
Поддержкой участников конкурса в регионе занимается Общественная палата Тульской области. Там устраиваются семинары с участием экспертов, где организациям-участникам разъясняют нюансы конкурса и помогают избежать ошибок при заполнении заявки. Следующий семинар-практикум состоится 14 сентября в 16.00 в конференц-зале по адресу: Менделеевская, 2.
Итоги Всероссийского конкурса будут подведены до 24 ноября.