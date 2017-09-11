Кадр из видео.
У туляка вымогали 2,5 млн рублей за выпуск им биткоинов: допрос подозреваемых
Злоумышленники заявили жертве, что его деятельность незаконна, и угрожали сдать его в полицию.
Напомним, что в Туле полицейские задержали двоих ранее судимых мужчин. По предварительным данным, злоумышленники требовали у 26-летнего знакомого, который занимается оборотом электронной криптовалюты — биткоинов, 2,5 миллиона рублей.
Злоумышленники сразу забрали у потерпевшего 400 тысяч рублей и золотую цепочку. При передаче остальной суммы вымогателей задержали полицейские. Мошенники пытались оказать сопротивление полицейским, используя травматическое оружие, внешне схожее с ПМ. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В распоряжении Myslo появилось видео допроса подозреваемых.
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