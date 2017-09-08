В Новомосковске сбили двух женщин

Вчера, 7 сентября, в Новомосковске возле дома №31-в по улице Космонавтов 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Амарок» сбил двух женщин. 55-летняя и 74-летняя женщины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии 55-летнюю пострадавшую доставили в больницу, а 74-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Кроме того, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.