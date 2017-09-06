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Перед тульскими журналистами выступил Алексей Волин

Перед тульскими журналистами выступил Алексей Волин

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ рассказал о тенденциях, господствующих в современной журналистике.

В эти минуты в Доме дворянского собрания проходит V тульский медиафорум. В своём приветственном слове замминистра связи и массовых коммуникаций РФ  Алексей Волин подчеркнул, что газеты будут жить ещё долго, даже несмотря на большой интерес аудитории к интернет-СМИ. 
 
– Чтение с бумаги более длительное, чем чтение, к примеру, с планшета. Читатель думает, анализирует. Чтобы газета жила, в ней должны быть совсем другие материалы, не повторяющие содержание ее электронной версии. В идентичности контента на бумаге и в интернете – главная ошибка большинства редакций, – пояснил он.
 
Алексей Волин также рассказал о том, как сочетать достоверность и скорость доставки информации, удержать читательскую аудиторию и научить ее медиаграмотности.
Автор: Вероника Левина, сегодня, в 11:13 0
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