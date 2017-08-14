В Туле осудили виновника смертельного ДТП

Пьяный водитель в апреле 2017 года сбил пешехода.

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему мужчине. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД при эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 29 апреля вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем автомобиля «Дэу Нексия» по автодороге Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

На скорости более 60 км/ч водитель выехал на обочину, где сбил пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что водитель с места происшествия скрылся. Задержать виновника помог очевидец, случайно оказавшийся на месте трагедии. Он запомнил марку машины и часть регистрационного номера.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 2 месяца в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.