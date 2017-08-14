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В Киреевске врачи не смогли поставить точный диагноз пациенту: мужчина умер

В Киреевске врачи не смогли поставить точный диагноз пациенту: мужчина умер

По данному факту возбуждено уголовное дело.

12 июля в Киреевске местная жительница заявила в следственный отдел о том, что ее 53-летний супруг скончался из-за ненадлежащего лечения в  Киреевской районной больнице.

11 августа по данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 20 февраля в хирургическое отделение больницы был госпитализирован мужчина. Врачи поставили диагноз: недостаточность кардии желудка IV стадии, хронический гастрит, дивертикулярная болезнь, кишечное кровотечение легкой степени.

3 марта пациента перевели в терапию с диагнозом: полиартрит неустойчивый. А 7 марта выписали на амбулаторное лечение.

Через месяц мужчина обратился в Тульский областной онкологический диспансер. Доктора поставили диагноз — образования малых размеров обоих легких, метастазы в легких, гепатомегалия.

10 и 12 апреля врач заочно проконсультировал родственников пациента, так как сам мужчина не смог явиться в медучреждение по состоянию здоровья.

В период с 8 марта по 14 мая больному проводилось симптоматическое лечение специалистами ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница».

14 мая мужчина умер от заболевания почек у себя дома в поселке Шварцевский.

По результатам внеплановой документальной проверки качества медицинской помощи, оказанной пациенту специалистами Киреевской ЦРБ и Тульского областного онкологического диспансера, установлено, что поставленные специалистами Киреевской больницы диагнозы необоснованны, обследование надлежащим образом не проведено, необходимое дообследование для уточнения диагноза не проведено.

В областном онкодиспансере мужчине не был верифицирован установленный диагноз и не было назначено дообследование.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

сегодня, в 16:51 +1
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