В Якутии установлено предполагаемое местонахождение шахтеров в руднике «Мир»

Горноспасатели определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой шахтеров в руднике «Мир» в Якутии.

– Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны. Селевой поток, хлынувший в горные выработки 4 августа, разрушил все коммуникации рудника — трубопровод, кабельную сеть, машины и механизмы. Спасатели вынуждены извлекать всё это из горной породы и глины, прежде, чем продвинуться вперёд хотя бы на шаг. Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные, — рассказал замминистра МЧС России Владлен Аксенов, который с первого дня аварии находится на предприятии в г. Мирный.

Напомним, что 4 августа на руднике произошла техногенная авария. Это разрушило горные выработки и горношахтное оборудование, оказались затоплены два горизонта. Из 151 шахтера трое травмированы, судьба 8 горняков остается неизвестной. Среди пропавших — уроженец Богородицка 41-летний Виталий Куликов – уроженец Богородицка.

Он переехал в Якутию после окончания ТулГУ по специальности «Горный строитель» со специализацией «Геотехнологии и строительство подземных сооружений».



Виталий Куликов на фото слева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха, поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно, как позволят горные условия.

Обводнение горных выработок существенно осложняет работу горноспасателей. Поступление подземных вод в рудник не прекращается, уровень воды повышается. Учитывая, что выработки не предназначены для приема воды и технические условия для ее откачки отсутствуют, в аварийном руднике установлены насосные агрегаты. Организован дополнительный контроль уровня воды, подъём которой происходит скачкообразно.

Поисково-спасательные работы выполняются круглосуточно.