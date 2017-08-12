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В Туле осенью продолжат посадку деревьев

В Туле осенью продолжат посадку деревьев

Основной акцент будет сделан на заполнение декоративными растениями пустующих городских пространств

11 августа глава администрации города Тулы провел совещание с начальниками главных управлений по округам.

По поручению сити-менеджера Евгения Авилова, Тула постепенно будет сокращать посадку однолетних растений на многолетние.

Основное внимание будет уделяться не только дополнению существующих композиций, но и заполнению декоративными растениями пустующих городских пространств.

В пресс-службе администрации Тулы отметили, что 2-летний муниципальный контракт на озеленение заключен с ООО «Дизайн-Стиль».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:36 +1
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