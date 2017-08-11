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В тульских Бытовках жилой дом тушили 16 человек
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

В тульских Бытовках жилой дом тушили 16 человек

В результате пожара в доме обрушилась кровля.

11 августа 2017 года около трех часов ночи в Туле в 4-м Бытовом проезде загорелся дом на двух хозяев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 3.18.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов. Пострадавших нет.

В результате пожара в одной половине дома сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри, в другой половине обгорела кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

сегодня, в 09:43 0
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