В Алексине на берегу реки нашли фрагменты тела

В Алексине следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения фрагментов тела неустановленного человека по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Останки тела 2 июня нашел местный житель на берегу реки Оки в 150 метрах от автомобильного моста. Об этом мужчина сразу же заявил в полицию.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская экспертиза по исследованию фрагментов тела неустановленного человека.