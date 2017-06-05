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В Алексине на берегу реки нашли фрагменты тела

В Алексине на берегу реки нашли фрагменты тела

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Алексине следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения фрагментов тела неустановленного человека по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Останки тела 2 июня нашел местный житель на берегу реки Оки в 150 метрах от автомобильного моста. Об этом мужчина сразу же заявил в полицию.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская экспертиза по исследованию фрагментов тела неустановленного человека.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:35 +1
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