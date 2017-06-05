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Жителей Заречья приглашают на «Веселый вечер»
Фото из архива Myslo.

Жителей Заречья приглашают на «Веселый вечер»

Развлекательные мероприятия пройдут в сквере «Тульское чаепитие».

6 июня с 17.00 до 18.00 для жителей Зареченского территориального округа пройдет концертно-развлекательная программа «Веселый вечер». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Для детей и подростков подготовят интерактивные игры, фотозону со сказочными персонажами (ростовые куклы), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

Праздник пройдет в сквере «Тульское чаепитие» на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.

С 18 апреля по 1 октября во всех территориальных округах города проходят мероприятия в рамках проекта «Нескучный город». 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:18 0
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