Фото из архива Myslo.
Жителей Заречья приглашают на «Веселый вечер»
Развлекательные мероприятия пройдут в сквере «Тульское чаепитие».
6 июня с 17.00 до 18.00 для жителей Зареченского территориального округа пройдет концертно-развлекательная программа «Веселый вечер». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Для детей и подростков подготовят интерактивные игры, фотозону со сказочными персонажами (ростовые куклы), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
Праздник пройдет в сквере «Тульское чаепитие» на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.
С 18 апреля по 1 октября во всех территориальных округах города проходят мероприятия в рамках проекта «Нескучный город».
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