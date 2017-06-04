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Подвыпивший туляк угнал авто и попал в ДТП

Подвыпивший туляк угнал авто и попал в ДТП

Машина съехала в кювет и загорелась.

1 июня в дежурную часть отдел полиции «Скуратовский» с заявлением обратился 60-летний житель посёлка. Мужчина сообщил, что около полуночи у него был похищен ВАЗ-21093. Автомобиль 1997 года выпуска был припаркован около дома по улице Киреевской.  

Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен сгоревшим в кювете на автодороге Тула-Щёкино в районе деревни Ясная Поляна. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими была установлена причастность к совершению преступления нигде не работающего и ранее судимого за кражи автотранспорта 33-летнего местного жителя.

Он только в апреле освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон автомобиля.

Оперативники выяснили, что после совершения кражи транспортного средства мужчина в компании знакомых выпивал спиртное, а затем решил поехать в Щёкино. По пути он не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль загорелся.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Задержанному избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:13 0
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