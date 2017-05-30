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Молодая пара из Алексина украла три металлических рельса

Молодая пара из Алексина украла три металлических рельса

Они сдали похищенные рельсы на металлолом в специализированный приёмный пункт.

30 мая житель Алексина обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Алексинский». Мужчина сообщил, что с его придомовой территории украли 3 рельса. В результате проведенных мероприятий полицейские установили подозреваемых.

Ими оказались нигде не работающий 27-летний мужчина и его 23-летняя сожительница.

Молодые люди сознались в содеянном. Они пояснили, что сдали похищенные рельсы на металлолом в специализированный приёмный пункт.

В настоящее время в полиции проводится проверка всех обстоятельств происшествия, устанавливается причиненный собственнику ущерб.  

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:57 0
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