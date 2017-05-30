Россельхознадзор ввел ограничения на экспорт продукции ефремовского «Каргилла»

Россельхознадзор ограничил поставки продукции ефремовской компании «Каргилл» в третьи страны. Ранее в продукции предприятия (котлеты куриные «МакНаггетс») было выявлено превышение ПДК нитрофуранов (фуразолидон, фуралтадон, фурадонин, фурацилин).

- Россельхознадзор в целях недопущения поставок в третьи страны не соответствующей требованиям стран-импортеров поднадзорной продукции в отношении указанного предприятия вводит режим «временные ограничения», — сообщает ведомство.

Вопрос о возобновлении поставок рассмотрят после представления в адрес Россельхознадзора материалов расследований о выявленных нарушениях требований Евразийского экономического союза.