Трое туляков фиктивно прописали у себя 22 мигранта

За минувшие сутки тульские полицейские выявили на территории региона сразу четыре случая фиктивной постановки на учет иностранцев. Три из них — в Туле.

Участковые установили, что 40-летний житель областного центра прописал в своей квартире 10 мигрантов из двух разных стран, 21-летняя тулячка зарегистрировала у себя по месту жительства шесть иностранцев, 29-летняя жительница поселка Косая Гора поставила на учет шесть иностранных граждан из трех различных государств. Кроме того, 40-летняя жительница поселка в Киреевском районе поставила на миграционных учет пять иностранцев.

По предварительным данным, все жители региона не собирались предоставлять мигрантам фактических мест для проживания. В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемые признались в содеянном, в полиции выясняют все детали происшествий.