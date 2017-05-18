Из-за ДТП на улице Баташевской в Туле образовалась большая пробка

Фото очевидца.

18 мая примерно в 7.30 в Туле на пересечении улицы Баташевской и Венёвского шоссе столкнулись грузовая «Газель», которая перевозила хлеб, и «Лада Приора». Как сообщают очевидцы, водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу легковушке и врезался в нее.

По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших. Огромная пробка образовалась на выезде из города по улице Баташевской.