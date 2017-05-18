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Из-за ДТП на улице Баташевской в Туле образовалась большая пробка
Фото очевидца.

Из-за ДТП на улице Баташевской в Туле образовалась большая пробка

Столкнулись грузовая «Газель» и «Лада».

18 мая примерно в 7.30 в Туле на пересечении улицы Баташевской и Венёвского шоссе столкнулись грузовая «Газель», которая перевозила хлеб, и «Лада Приора». Как сообщают очевидцы, водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу легковушке и врезался в нее.

По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших. Огромная пробка образовалась на выезде из города по улице Баташевской.

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Авария на улице Баташевской в Туле, Фото: 1
Авария на улице Баташевской в Туле, Фото: 2
Авария на улице Баташевской в Туле, Фото: 3
Авария на улице Баташевской в Туле, Фото: 4
Авария на улице Баташевской в Туле, Фото: 5
Авария на улице Баташевской в Туле, Фото: 6
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:31 +1
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