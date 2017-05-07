новости
новости
Регистрация
В Тульской области сгорел блок сараев
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В Тульской области сгорел блок сараев

Сараи выгорели на площади 50 на 20 метров.

7 мая 2017 года в 02.14 в городе Болохово Тульской области на улице Ленина загорелся целый блок сараев. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-54, по одному расчету ПСЧ-48, ПСЧ- 49, ПСЧ- 82.

Прибыв на место происшествия в 02.17, пожарные погасили огонь к 02.24.

В результате происшествия сгорели сараи на площади 50х20 м. При пожаре никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 10:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБолохово
Прочее
сгорели сараипострадавших нет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фонтаны рядом со зданием правительства готовят к запуску
Фонтаны рядом со зданием правительства готовят к запуску
На проспекте Ленина восстановили закрашенные граффити
На проспекте Ленина восстановили закрашенные граффити
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.