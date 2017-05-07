В Тульской области сгорел блок сараев

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Сараи выгорели на площади 50 на 20 метров.

7 мая 2017 года в 02.14 в городе Болохово Тульской области на улице Ленина загорелся целый блок сараев. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-54, по одному расчету ПСЧ-48, ПСЧ- 49, ПСЧ- 82.

Прибыв на место происшествия в 02.17, пожарные погасили огонь к 02.24.

В результате происшествия сгорели сараи на площади 50х20 м. При пожаре никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.