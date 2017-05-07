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Фонтаны рядом со зданием правительства готовят к запуску

Фонтаны рядом со зданием правительства готовят к запуску

Еще шесть фонтанных комплексов запустили 29 апреля по поручению главы администрации города Тулы.

Возле здания правительства Тульской области началась подготовка фонтанных комплексов к запуску, правда, срок этого запуска пока не назван.

Напомним, 29 апреля запустили первые фонтаны

  • в сквере возле Тульского академического театра драмы,
  • в Могилевском сквере,
  • в Кировском сквере,
  • в сквере «Тулякам, ушедшим в бессмертие»,
  • в Толстовском сквере,
  • на территории мемориала «Защитникам неба Отечества».

 

сегодня, в 11:30 +1
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