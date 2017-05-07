Фонтаны рядом со зданием правительства готовят к запуску
Еще шесть фонтанных комплексов запустили 29 апреля по поручению главы администрации города Тулы.
Возле здания правительства Тульской области началась подготовка фонтанных комплексов к запуску, правда, срок этого запуска пока не назван.
Напомним, 29 апреля запустили первые фонтаны:
- в сквере возле Тульского академического театра драмы,
- в Могилевском сквере,
- в Кировском сквере,
- в сквере «Тулякам, ушедшим в бессмертие»,
- в Толстовском сквере,
- на территории мемориала «Защитникам неба Отечества».
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