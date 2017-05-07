На проспекте Ленина восстановили закрашенные граффити

На двух фасадах дома №84 по проспекту Ленина к майским праздникам восстановили граффити с медведем, посвященное присоединению Крыма к России, и граффити с гербом города и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». Работу выполнили тульские райтеры.

Напомним, граффити с медведем появилось в Туле в позапрошлом году. На нем изображен полуостров и медведь, который по замыслу художников символизирует Россию. Делали рисунок мастера из Москвы.

Однако во время ремонта дома по программе капитального ремонта и медведя, и граффити «Никто не забыт, ничто не забыто» пришлось закрасить.