Фото УГИБДД по Тульской области.
На М-2 «Крым» «Ниссан» протаранил ВАЗ
В аварии пострадала 43-летняя женщина.
25 февраля в 14.35 на 246-м километре автодороги М-2 «Крым» 39-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Вингроуд», выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21150.
В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина — водитель ВАЗа. Как сообщает УГИБДД по Тульской области, после оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.
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