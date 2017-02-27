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На М-2 «Крым» «Ниссан» протаранил ВАЗ
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» «Ниссан» протаранил ВАЗ

В аварии пострадала 43-летняя женщина.

25 февраля в 14.35 на 246-м километре автодороги М-2 «Крым» 39-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Вингроуд», выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21150.

В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина — водитель ВАЗа. Как сообщает УГИБДД по Тульской области, после оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 +1
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