В тульский «Арсенал» может прийти малийский защитник

Сейчас клуб ведет переговоры об аренде 22-летнего Муссы Думбия до конца сезона.

Малийский полузащитник «Ростова» Мусса Думбия может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». Сейчас клубы ведут переговоры об аренде 22-летнего Думбия до конца сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Думбия играет в «Ростове» с 2014 года, перебравшись из малийского «Реала» (Бамако). В текущем сезоне сыграл в 11 матчах жёлто-синих. Участвовал в Кубке африканских наций в январе, всего провёл за сборную Мали 7 матчей, забил 2 гола.