Пьяный щекинец зарезал жену во время семейной ссоры

Фото: vladtime.ru

Сотрудники щекинского следственного отдела направили в суд уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Вечером 8 декабря прошлого года обвиняемый вместе с 55-летней супругой распивали спиртное. Алкоголя не хватило, и муж отправился в магазин.

Вернувшись, мужчина обнаружил жену спящей на кровати. Рядом лежал непотушенный окурок, от которого начала тлеть обивка матраса. Между супругами произошла ссора.

Женщина попыталась выйти из квартиры, но обвиняемый схватил нож и нанёс ей два удара – в шею и грудь. Потерпевшая скончалась на месте.

Ранее муж-убийца уже был судим – он освободился в апреле 2016 года. Теперь мужчина может отправиться за решётку на срок до 15 лет.